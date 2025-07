Simest, sale utile semestrale, investimenti per 6 miliardi

Simest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese italiane del gruppo Cdp, ha chiuso il primo semestre con un utile netto a 6,6 milioni in crescita del +3% rispetto al primo semestre 2024 dopo aver "impegnato risorse per 5 miliardi di euro (+4%), sostenendo investimenti per circa 6 miliardi di euro".

E' quanto emerge dalla relazione semestrale approvata dal cda. La società guidata dall'amministratore Delegato Regina Corradini D'Arienzo ha un portafoglio, pari a circa 30 miliardi di euro che include circa 16.000 imprese (per il 90% Pmi), in aumento del +3% rispetto al primo semestre 2024.