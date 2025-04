Simest investe 10 milioni per nuovi impianti fotovoltaici in Cile con Infrastrutture spa

Simest, la società del gruppo Cdp per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito 10 milioni di euro con garanzia Sace per la realizzazione di 7 nuovi impianti fotovoltaici in Cile da parte di Infrastrutture spa, facilitandone il consolidamento e l'espansione in sud America. Lo rende noto un comunicato congiunto di Simest, Sace, ministero degli Affari esteri e Infrastrutture.

Il progetto, del valore complessivo di 22,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di 7 impianti fotovoltaici per 21 Mw di energia prodotta che verrà ceduta sul mercato cileno, il cui governo ha fissato un obiettivo a lungo termine di completa decarbonizzazione del mercato elettrico entro il 2040. L'investimento di 10 milioni comprende le risorse pubbliche del Fondo 394/81 gestito in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, precisa la nota.

Simest e Sace (direttamente controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale) hanno sostenuto la crescita internazionale di Infrastrutture spa, azienda attiva da oltre 30 anni nel settore delle energie rinnovabili. Questa iniziativa, si legge nella nota, si inserisce all'interno di un più ampio piano di espansione del gruppo Infrastrutture, che include una pipeline di progetti fotovoltaici nel Paese per complessivi 166 Mw, di cui 45 Mw in uno stadio considerato ready to build (pronti per la realizzazione).