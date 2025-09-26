Simest fa crescere le imprese italiane in America Latina

Da anni al servizio dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, Simest ha rafforzato la propria presenza in America Latina con l'apertura della sede di San Paolo, hub strategico per il Brasile e i mercati limitrofi. A raccontare all'ANSA obiettivi, strategie e opportunità per le imprese italiane nella regione è Sara Colombo, ingegnere gestionale che vive e lavora nella capitale paulista da undici anni, oggi Relationship Manager Brasile e America Latina di Simest, "per facilitare la crescita delle imprese italiane nella regione, con strumenti mirati".

"La presenza diretta in America Latina si inserisce nell'ampia strategia della Farnesina articolata nel Piano per l'Export, finalizzata a rafforzare il sostegno alle imprese italiane nei mercati internazionali più strategici. San Paolo, come hub economico della regione, permette di presidiare mercati chiave come Brasile, Messico e Cile. La strategia di Simest - evidenzia Colombo - è stimolare investimenti strutturati, rafforzare le filiere di eccellenza e rendere più accessibile la finanza agevolata, con particolare attenzione alle misure dedicate all'America Latina, per una crescita sostenibile e competitiva."