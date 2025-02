Silvia Onofri nominata nuova CEO di Miu Miu, brand giovane del gruppo Prada

Silvia Onofri è la nuova chief executive officer del marchio Miu Miu, il brand 'giovane' del gruppo Prada, noto per i maglioncini in cashmere e per l'Arcadie bag, diventato uno dei motori di crescita della casa di moda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. La nomina ha decorrenza dal 26 febbraio. La manager, che arriva da Napapijri di VF Corporation, prende il posto di CEO rimasto vacante dallo scorso autunno quando Benedetta Petruzzo ha lasciato Miu Miu per passare a Christian Dior Couture (Lvmh).