Sileoni, 'forti utili banche, ora ripagare i lavoratori'

"E' arrivata l'ora di ripagare anche i lavoratori dei sacrifici e degli sforzi che hanno consentito" al settore bancario "utili così elevati con il giusto riconoscimento economico". E' quanto ha affermato il segretario Fabi lando Sileoni nell'incontro all'Abi sul rinnovo del contratto. Sileoni ha sciorinato una serie di dati "negli ultimi 5 anni il totale dei ricavi del settore è stato pari a 413 miliardi di euro" . "Quanto agli utili, dopo la perdita complessiva di 2,5 miliardi nel 2012, si sono attestati a 3,7 miliardi nel 2015, 15,7 miliardi nel 2019, 25 miliardi nel 2022; in 10 anni +1.000%. Rispetto alla crescita degli utili i costi del personale sono cresciuti molto meno: in 10 anni solo +17%" ha rilevato. "Gli azionisti - ha aggiunto - sono stati sempre ampiamente ripagati dei loro investimenti con dividendi in costante crescita: 1,5 miliardi nel 2012, 2,2 miliardi nel 2015; 5,5 miliardi nel 2019, 12,5 miliardi nel 2022". "Nel 2012 le banche avevano 309mila dipendenti e 32.000 filiali in tutta Italia. Dopo 10 anni, i dipendenti delle banche sono scesi a 264mila (meno 15%) e le filiali bancarie sono a quota 21mila". (meno 36%)".