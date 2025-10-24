Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Signorini, rischi da allentamento regole globali finanza

Dg Bankitalia,tentazione sale mano a mano svanisce ricordo crisi

"Man mano che il ricordo della grande crisi finanziaria svanisce, si intravedono segnali di una tentazione di allentare le regole della finanza globale ma "non sarebbe saggio, né sarebbe nell'interesse a lungo termine dell'industria stessa". Lo afferma il dg della Banca d'Italia e presidente Ivass Luigi Federico Signorini nel suo intervento all'evento organizzato da Ania The Savings and Investment Union: achievements and perspectives. "I rischi abbondano e possono assumere nuove forme" ha rilevato sottolineando come occorra "semplificare, certamente; indebolire, no".

