Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Siglata intesa Airbus-Leonardo-Thales nel settore spaziale

Airbus, Leonardo e THales hanno siglato un memorandum di intesa con obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società.

Con la firma del MoU Airbus, Leonardo e Thales mirano a unire le forze per consolidare l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell'osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell'esplorazione e della sicurezza nazionale. E' quanto si legge in una nota.

