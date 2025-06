Siderurgia: 200 milioni di euro per Adi e nuove norme su investimenti esteri

Per la siderurgia c'è uno stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Adi (Acciaierie d'Italia, ex Ilva) in amministrazione straordinaria per garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso illustrando il decreto sulla siderurgia approvato dal Cdm. Il testo contiene anche una norma che istituisce un commissario per la concessione di autorizzazioni "nel caso di significativi investimenti esteri" e la "possibilità per la regione di utilizzare i residui di bilancio per l'indotto".