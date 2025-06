Sicurezza sul lavoro: Calderone sottolinea aumento dei controlli e dialogo con le parti sociali

Sulla sicurezza sul lavoro "è volontà del Governo continuare il proficuo dialogo con le parti sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici ad hoc": la ministra del lavoro, Marina Calderone, riferendo in Aula al Senato "sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro", richiama i dati Inail sulle denunce di infortunio, aggiornati al primo quadrimestre 2025 per sottolineare che sono "dati confortanti, senza dubbio, ma non per questo sufficienti". E nel suo intervento cita di dati sugli accertamenti di Ispettorato nazionale del lavoro, Inps e Inail che evidenziano "un aumento di circa il 60% dei controlli ispettivi dal 2022 al 2024" indicando "che servono come impulso per continuare in questa direzione nel nostro impegno - dice - per la tutela effettiva dei lavoratori".

L'intenzione del Governo, evidenzia la ministra, "è stata quella di mantenere aperto un dialogo fattivo e costante con le parti sociali e datoriali per raggiungere insieme l'obiettivo di un più effettivo contrasto agli infortuni nei luoghi di lavoro".

Il tema è "tra le priorità" nell'agenda del Governo: Marina Calderone lo indica spiegando che "è stata chiara, fin dal primo momento e a seguito dei gravi incidenti occorsi nei primi mesi di insediamento dell'esecutivo, la necessità di interventi strutturali e incisivi". La ministra ha iniziato al sua relazione ricordando la Costituzione che "ci consegna un dovere: fare di ogni posto di lavoro un luogo sicuro e dignitoso", "Eppure - avverte - ci confrontiamo quotidianamente con una realtà che necessita di una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza".