Sicurezza e investimenti al Mercato Alimentare di Milano: Sogemi risponde alle polemiche

Durante l'orario notturno di apertura dei mercati vi è un fenomeno di tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati ma la società proprietaria e gestore per conto del Comune del Mercato Alimentare di Milano, conferma anche "gli importanti investimenti infrastrutturali effettuati per la riqualificazione del comprensorio e l'installazione di sistemi tecnologici di sicurezza". Questi interventi "hanno migliorato in maniera significativa il rispetto delle condizioni di sicurezza delle operazioni commerciali, di sicurezza del lavoro e di sicurezza alimentare. Con il completamento del piano di investimenti previsto per la fine dell'anno si avrà un ulteriore e decisivo progresso".

La società lo precisa dopo che l'intervento del presidente Cesare Ferrero in Commissione Lavoro e Antimafia del Comune, venerdì scorso, ha fatto scoppiare il caso 'lavoro nero', con strascichi in Consiglio Comunale. Sogemi conferma anche di procedere "nella sua autonomia manageriale" a svolgere ogni attività di contrasto a forme di illegalità, come previsto dai protocolli stipulati con la Prefettura e con il Comune di Milano. Infine ringrazia l'Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine "per tutto il supporto che viene immancabilmente fornito per portare il Mercato Alimentare di Milano a rappresentare un' infrastruttura di eccellenza per la filiera agroalimentare italiana".

Ferrero, come riportato da Il Giorno, ha ammesso che gli ingressi abusivi non solo continuano a esserci, per lavoro in nero ma anche per acquisti di frutta e verdura in nero, ma aggiunge che lui finora non se si è sentito di contrastare il fenomeno con sistemi repressivi come l'elettrificazione dei cancelli. Perché tra quelle 200 persone ce n'è una parte che lo fa per avere almeno i 10 euro in tasca che il giorno dopo gli consentono di non andare a rubare in città.