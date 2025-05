Sicurezza digitale: una priorità culturale e tecnologica secondo Emilio Gisondi

"Il tema della sicurezza digitale è diventato prioritario e non è solo un fatto di tecnologie che evolvono rapidamente, più rapidamente di quanto non si raffinino i sistemi di cyber security, ma è anche un tema culturale che deve diventare patrimonio comune". Così Emilio Gisondi, ceo di Tinexta Defence, intervenendo alla trasmissione "Due di Denari" di Rosciani e Meazza in onda su Radio 24, nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento.

"Occorre - aggiunge - fare formazione per tutti i cittadini, non solo per quelli che riteniamo più fragili, sensibilizzando chiunque sul fatto che possa essere una vittima. Spesso sono le stesse Procure e il sistema dei Tribunali a confrontarsi con una scarsità di competenze che rende difficili le indagini. Basti pensare a questo esempio, piccolo ma significativo. Quando ha luogo un ransomware, una ricatto digitale, il ricattatore si fa pagare in criptovalute, perché questo rende enormemente più complicato rintracciarlo".

Gisondi ha poi preso parte al panel "Spie, spioni, hacker", sempre nell'ambito delle iniziative del Festival. "Il tema oggi non riguarda solo le informazioni che definiamo classificate, ma anche quelle che possiamo definire sensibili. Qualunque funzionario sia parte di una organizzazione o di una impresa può avere nella propria mail anche informazioni sensibili. Proteggere questa massa di informazioni è oggi fondamentale e per farlo occorre investire sulla consapevolezza, oltre che su sistemi come quello della crittografia".