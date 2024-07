Si valuta slittamento della quinta rata della rottamazione

Potrebbe slittare a metà settembre il pagamento della quinta rata della rottamazione quater prevista per fine mese. Un'indicazione in questo senso è arrivata dalla commissione Bilancio del Senato che nel parere sul decreto legislativo sull'adempimento collaborativo esprime al governo la seguente osservazione: "si valuti la possibilità di posticipare fino al 15 settembre prossimo, o comunque ad altra data che si ritenga opportuna, il versamento della quinta rata della 'rottamazione-quater', allo stato previsto per il prossimo 31 luglio 2024, in considerazione della contestuale scadenza di altri adempimenti fiscali". Non si tratta comunque di un parere vincolante. Sta ora al governo decidere.