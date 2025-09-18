Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
Ultima ora
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Si lavora per bonus edilizi al 50% anche nel 2026

Gava, 'valutiamo possibilità di usufruirne in 5 anni anziché 10'

Insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, stiamo lavorando per cercare di portare al 50% le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni anche nel 2026, oggi al 36%, e valutiamo di rendere possibile usufruirne in 5 anni anziché 10, rendendo l'ecobonus più immediato e conveniente". Lo annuncia in una nota la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. "Con queste misure vogliamo aiutare le famiglie, sostenere l'edilizia - settore chiave per l'economia - e promuovere la riqualificazione delle città, nel rispetto delle risorse pubbliche".

