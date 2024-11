Si lavora all'allargamento della platea del bonus Natale

La maggioranza starebbe valutando un'estensione delle platea del cosiddetto bonus Natale: l'una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime e destinata ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure in nuclei monogenitoriali con un figlio a carico. La misura potrebbe entrare - secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza - in un emendamento del relatore al decreto fiscale in discussione in commissione al Senato.