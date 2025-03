Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'opa su Anima di Banco Bpm. Il periodo di offerta, si legge in una nota, sarà pari a 15 giorni di Borsa aperta: l'opa si aprirà lunedì 17 marzo per concludersi il 4 aprile. Banco Bpm offre 7 euro ad azione e ha indicato una soglia minima del 45% come sufficiente per la realizzazione dei suoi piani sulla società di asset management.