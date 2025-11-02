Si accendono i riscaldamenti, ecco come risparmiare

Si accendono i riscaldamenti ma con una certa preoccupazione: le bollette del gas degli ultimi anni hanno infatti 'raffreddato' l'abitudine sacrosanta degli italiani di riscaldare casa passando anche ad altre forme: ad esempio le pompe di calore.

Per stabilire le date di partenza dei riscaldamenti esistono delle zone precise ed alcuni, quelli più al freddo, non hanno limite all'accensione. Ma i sindaci possono intervenire come a Roma dove il primo cittadino con ordinanza ha stabilito l'accensione il 15 novembre pur essendo nella fascia climatica D, quella che può accendere dal primo novembre.

Per venire incontro ai cittadini preoccupati per i costi del riscaldamento Enea fornisce due strumenti: una app per verificare il consumo e un vademecum.

Con l'inizio della stagione dei riscaldamenti, Enea consiglia in primo luogo di valutare la sostituzione della caldaia a combustibile con una pompa di calore elettrica, grazie al nuovo applicativo web che ne misura in pochi minuti fattibilità e convenienza, per ottenere importanti risparmi in bolletta e minimizzare le emissioni di CO2 e di particolato atmosferico.