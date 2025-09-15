Shein chiude sito nel Pavese, oltre 300 licenziamenti

Scattano oggi i 311 licenziamenti dei dipendenti a tempo indeterminato della Shein di Stradella, marchio cinese di abbigliamento low cost, ospitata in un'area logistica nel comune dell' Oltrepò Pavese. Ad annunciarlo ai sindacati è stata la società Fiege Logistics, nell'incontro svoltosi oggi alla Prefettura di Pavia, per conto della Shein.

Entro fine anno il sito produttivo oltrepadano chiuderà definitivamente e l'attività verrà trasferita in Polonia. Oltre ai 311 lavoratori a tempo pieno licenziati, non sono stati rinnovati altri 150 contratti in scadenza. Solo una sessantina di dipendenti verranno ricollocati in magazzini della zona: 50 a Stradella (Pavia) e 10 a Castelsangiovanni (Piacenza).

Lunedì 22 settembre si terrà un nuovo incontro con la proprietà per discutere degli aspetti economici. Nel corso dell'incontro tenutosi in Prefettura, Fiege ha annunciato ai sindacati che all'inizio del 2026 il sito produttivo di Stradella potrebbe essere rilevato da nuovi acquirenti, ma al momento è solo un'ipotesi.