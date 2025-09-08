Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraSfiducia a Bayrou non preoccupa, scende rendimento bond francese
8 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Sfiducia a Bayrou non preoccupa, scende rendimento bond francese

Sfiducia a Bayrou non preoccupa, scende rendimento bond francese

Spread Btp-Oat risale a 5,3 punti in attesa voto, Parigi +0,4%

Spread Btp-Oat risale a 5,3 punti in attesa voto, Parigi +0,4%

Spread Btp-Oat risale a 5,3 punti in attesa voto, Parigi +0,4%

Scende il rendimento dei titoli di Stato francesi al 3,43% dal 3,44% segnato in avvio. Il voto, che si attende sarà di sfiducia, al governo di Francois Bayrou, non sembra impensierire i mercati e lo spread Oat-Bund è a 77,5 punti mentre quello con il Btp Italiano è risalito a 5,3 punti dopo il tuffo a 4,4 punti segnato in mattinata in scia all'abbassamento del rendimento del bond italiano al 3,49 per cento.

Anche la Borsa di Parigi (+0,43%) procede bene intonata come il resto dei listini europei per la buona intonazione dei titoli petroliferi, come Totalenergies (+0,98%) dopo l'aumento della produzione inferiore alle previsioni decisa domenica dall'Opec+. Soffrono invece Endered (-4,9%) e Pluxee (-5,8%) per il rinvio della riforma dei buoni pasto che la caduta del governo porterà con sé. Pesa inoltre l'indagine che l'antitrust in Turchia cha aperto sulle due società francesi oltre che su Multinet e Setcard.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsaantitrust