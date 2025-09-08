Sfiducia a Bayrou non preoccupa, scende rendimento bond francese

Scende il rendimento dei titoli di Stato francesi al 3,43% dal 3,44% segnato in avvio. Il voto, che si attende sarà di sfiducia, al governo di Francois Bayrou, non sembra impensierire i mercati e lo spread Oat-Bund è a 77,5 punti mentre quello con il Btp Italiano è risalito a 5,3 punti dopo il tuffo a 4,4 punti segnato in mattinata in scia all'abbassamento del rendimento del bond italiano al 3,49 per cento.

Anche la Borsa di Parigi (+0,43%) procede bene intonata come il resto dei listini europei per la buona intonazione dei titoli petroliferi, come Totalenergies (+0,98%) dopo l'aumento della produzione inferiore alle previsioni decisa domenica dall'Opec+. Soffrono invece Endered (-4,9%) e Pluxee (-5,8%) per il rinvio della riforma dei buoni pasto che la caduta del governo porterà con sé. Pesa inoltre l'indagine che l'antitrust in Turchia cha aperto sulle due società francesi oltre che su Multinet e Setcard.