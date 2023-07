Sergey Brin torna al lavoro per aiutare Google sull'IA

Sergey Brin torna al lavoro. Il co-fondatore di Google è sempre più presente a Mountain View, dove è impegnato nell'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Brin sta lavorando con i ricercatori di Google sullo sviluppo dei nuovi sistemi di IA e in particolare su Gemini, il programma che potrebbe sfidare il modello 4 di ChatGPT. La concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale si è di recente intensificata, con i big della Silicon Valley in campo per inseguire ChatGPT. Negli ultimi anni Brin è stata una presenza solo occasionale a Google, preferendo dedicarsi ad altri interessi. Brin è in ogni caso il secondo maggior azionista singolo di Google dopo Larry Page, l'altro co-fondatore.