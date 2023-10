Senza interventi, nessun effetto ambientale, Pichetto

Se non ci impegniamo sul fronte energetico, non riusciremo a raggiungere nessun obiettivo in materia ambientale. Lo ha sottolineato il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, dal palco dell'evento di Ceoforlife, stamani a Roma. L'occasione è servita per ribadire, sollecitato ad affrontare la questione energetica nazionale alla luce della crisi medio-orientale, che la nostra è una terra "bellissima, ma, come ripeto spesso, priva di materie prime".