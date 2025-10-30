Senato Usa approva risoluzione contro i dazi al Canada

Il Senato Usa ha approvato di misura una risoluzione che abrogherebbe i dazi doganali imposti dal Presidente Donald Trump al Canada, dopo aver approvato martedì una risoluzione analoga che prevede l'abrogazione delle tariffe sul Brasile. La mossa arriva mentre il presidente Usa incontra Xi Jinping in Corea del sud sullo sfondo della guerra dei dazi. I senatori repubblicani Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitch McConnell e il co-sponsor Rand Paul hanno votato con tutti i senatori democratici per approvare la misura con 50 si' e 46 no. Era necessaria solo una maggioranza semplice per approvarla.

Martedì cinque repubblicani hanno votato con i democratici per approvare la risoluzione sui dazi doganali sul Brasile. Tale risoluzione porrebbe fine alla dichiarazione di emergenza fatta da Trump a luglio e, di conseguenza, eliminerebbe i dazi doganali imposti sui prodotti brasiliani. Trump ha aumenta i dazi ad Ottawa del 10% dopo la messa in onda di uno spot con la voce di Reagan contro i dazi. Le risoluzioni devono essere ora esaminate dalla Camera.