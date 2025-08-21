Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima oraSefcovic, 'purtroppo su dazi a vino non ancora accordo'
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Sefcovic, 'purtroppo su dazi a vino non ancora accordo'

Sefcovic, 'purtroppo su dazi a vino non ancora accordo'

"Ma le porte non sono chiuse per sempre"

"I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea. Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere questo settore e questa categoria tra i settori che continuerebbero a essere a livello 'Npf'" il criterio della 'nazione più favorita'. Lo ha detto il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic in conferenza stampa. "Entrambe le parti, gli Stati Uniti e l'UE, sono pronte a prendere in considerazione altri settori": "le porte non sono chiuse per sempre". Come Commissione europea "lavoreremo il più duramente possibile per spandere i settori" anche a vino e liquori, oltre ad acciaio e alluminio.

Unione Europea