'Se spese spedizione elevate si rinuncia ad acquisti online'

Se le spese di spedizione sono troppe elevate, gli acquisti online sfumano e si abbandona il prodotto nel 'carello' virtuale. Dal sondaggio effettuato dalla piattaforma di recensio i Trustpilot, il 51% degli intervistati ha rinunciato completamente a un acquisto a causa dei costi di spedizione o di particolari opzioni. Inoltre, il 36% ha scelto di acquistare lo stesso prodotto su un altro sito che offriva una spedizione più vantaggiosa, mentre solo il 18% non ha mai rinunciato per questi motivi. Altro comportamento diffuso (dal 30%= è quello di aggiungere i prodotti per di raggiungere la soglia per le spedizioni gratuite. Il 28% degli intervistati non ha mai avuto problemi con i servizi di corriere, mentre coloro che hanno sperimentato difficoltà segnalano principalmente consegne in ritardo (38%), pacchi danneggiati (25%), smarriti (19%) e casi di mancata consegna nonostante fosse presente il destinatario (36%). Per Nicoletta Besio, Country General Manager Italy di Trustpilot. "I dati della nostra ricerca evidenziano quanto gli italiani siano attenti non solo alla qualità dei prodotti, ma anche all'affidabilità dei servizi di consegna".