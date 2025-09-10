Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
RICCARDO BRIZZI
La parabola del leader
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina RussiaVon der LeyenGaza IsraeleFlotillaAttacco a Doha
Acquista il giornale
Ultima oraScornajenchi (Snam), gas cruciale per la continuità del sistema
10 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Scornajenchi (Snam), gas cruciale per la continuità del sistema

Scornajenchi (Snam), gas cruciale per la continuità del sistema

(V. 'La domanda di gas salirà a 4.193 miliardi' delle ... circa)

(V. 'La domanda di gas salirà a 4.193 miliardi' delle ... circa)

(V. 'La domanda di gas salirà a 4.193 miliardi' delle ... circa)

"In un contesto globale che rimane ancora instabile - spiega l'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi presentando a Londra il 'Global Gas Report 2025' - il gas naturale resta cruciale nel garantire accessibilità, continuità e resilienza al sistema energetico". "Crediamo che sia essenziale continuare a investire nelle infrastrutture del gas - argomenta - per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine". "Lo sviluppo del biometano e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio - conclude - può contribuire al conseguimento di questi obiettivi, sfruttando gli asset esistenti e contribuendo a mitigare la volatilità del mercato, nell'interesse di imprese e famiglie".

"Il gas naturale - afferma il segretario generale di Igu Menelaos Ydreos - rimane essenziale per la sicurezza energetica perché è continuamente in grado di garantire un approvvigionamento affidabile". Il tutto - conclude - garantendo "emissioni inferiori rispetto al petrolio e al carbone" e "fungendo da forza stabilizzatrice nei futuri mix energetici, in un contesto di elettrificazione crescente, maggiore penetrazione delle rinnovabili e aumento delle incertezze, come eventi climatici estremi e innovazioni tecnologiche".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata