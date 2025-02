Sciopero Trenord: soppresse tutte le corse fuori fasce di garanzia

Soppresse tutte le corse di Trenord al di fuori della fasce di garanzia per lo sciopero indetto dall'Orsa dalle 3 di questa mattina alle 2 di domani. Secondo il sindacato che ha indetto la protesta si sono registrati anche "consistenti ritardi soprattutto del passante" per le corse garantite in caso di sciopero. "Adesioni molto alte" secondo l'Orsa, si registrano sia nel personale operativo, composto da macchinisti, capitreno, manutenzione e biglietterie, sia negli staff di uffici, sale operative e gestione del personale.