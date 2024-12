Sciopero trasporti a Torino si incrocia con corteo

Lo sciopero nazionale dei trasporti a Torino stamattina si incrocia con il corteo di studenti che sfila in città. Gtt, il gruppo torinese trasporti, spiega dunque che le linee che passano da piazza XVIII Dicembre, cioè nella zona del centro vicina alla stazione ferroviaria di Porta Susa, vengono deviate e subiranno delle limitazioni di percorso. Un avviso è stato diffuso anche tramite i canali social. Circolano in parte bus e tram. L'azienda di trasporto pubblico informa che invece, vista la quota di adesione allo sciopero non totale, resta operativa la metropolitana, garantita al momento fino alle 15, dunque anche in mezzo alle fasce di garanzia previste (6-12 e 12-15). Chiusa la stazione di Porta Susa "su richiesta delle autorità".