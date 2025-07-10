Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli

Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Protesta per difendere il potere d'acquisto dei salari

Lo sciopero proclamato dai sindacati di base negli aeroporti milanesi ha causato la cancellazione di 64 voli, 34 a Linate e 32 a Malpensa, generando ritardi e cancellazioni di voli e disagi nel servizio di consegna dei bagagli (handling). Lo annunciano le organizzazioni dei lavoratori che sottolineano come la protesta coinvolge i lavoratori di "varie aziende" e ha come obiettivo "la difesa del potere d'acquisto dei salari che in pochi anni si è ridotto di oltre il 20%".

In particolare i sindacati di base chiedono "il pagamento delle maggiorazioni domenicali, del lavaggio degli indumenti da lavoro Dpi e del corretto pagamento delle ferie, oltre al riconoscimento di adeguamenti salariali aziendali". I sindacati di base indicano poi che al netto delle fasce orarie garantite, "su un totale di 168 voli in cui si può scioperare a Malpensa, ben 32 sono già stati cancellati mentre su 90 voli in partenza da Linate ben 34 sono già stati cancellati". "La responsabilità della situazione e dei disagi - concludono le organizzazioni sindacali di base - è a carico delle aziende e di Sea che non vogliono discutere con i rappresentanti dei lavoratori".

