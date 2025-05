Sciopero nazionale: disagi per i passeggeri dei treni a Bologna Centrale

Giornata di disagi per i passeggeri e i pendolari che usano i treni per spostarsi e anche recarsi al lavoro per lo sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord.

Anche a Bologna Centrale si registrano già una decina di treni cancellati, tra regionali e convogli Alta Velocità a lunga percorrenza, e qualche ritardo, fino a 35 minuti al momento per i treni in partenza.

I monitor in stazione informano i passeggeri che dall'una di stanotte fino alle 23.59 i treni potranno subire ritardi o variazioni a causa dello sciopero.