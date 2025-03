Sciopero nazionale dei metalmeccanici a Roma: manifestazione per il rinnovo del contratto

Diverse centinaia di lavoratori metalmeccanici della provincia di Roma, insieme alle organizzazioni sindacali, si sono radunati a piazza Barberini, nella Capitale, in occasione dello sciopero nazionale di otto ore della categoria proclamato da Fim, Fiom e Uilm per chiedere a Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto. In corteo i manifestanti si sono poi mossi verso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è previsto un presidio. "Contratto, contratto" il grido che si è alzato dai manifestanti. In testa al corteo anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Partecipa anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. Salario, orario di lavoro, sicurezza e precarietà alcuni dei temi che rivendicano le organizzazioni sindacali. In occasione dello sciopero nazionale sono previste manifestazioni in tutta Italia a livello provinciale e regionale.