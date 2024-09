Sciopero mezzi pubblici, chiuse metro a Roma e Napoli

Disagi nelle città per lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati dei trasporti per la giornata di oggi. In conseguenza dello sciopero nazionale del trasporto pubblico che è partito alle 8.30 e si concluderà alle 16,30 - sottolinea l'Atac - a Roma è stata chiusa tutta la metropolitana ( le linee A, B/B1, C ) e la ferrovia Termini-Centocelle. La società segnala anche la possibile cancellazione di corse per bus e tram. A Napoli dove lo sciopero è stato fissato dalle 8.30 alle 16.30 - segnala Anm - è stato sospeso il servizio per la linea 1 della metropolitana e per le funicolari Montesanto, Centrale e Mergellina. Tra le principali città a Milano i mezzi si fermano dalle 18 a fine servizio (6 ore), a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 14.30 alle 22.30, a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Napoli dalle 9 alle 17 e Bari dalle 15.30 alle 23.30. Lo sciopero è stato deciso a sostegno del rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori.