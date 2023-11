Sciopero, in 7.000 in corteo nel centro di Mestre

Oltre 7.000 persone, secondo gli organizzatori si sono trovati alla stazione di Mestre (Venezia) per il corteo indetto da Cgil e Uil nell'ambito della seconda giornata di sciopero nazionale, oggi nel Nord Italia, contro le misure del governo contro al caro vita, precarietà e inadeguatezza dei salari. "Una straordinaria partecipazione che ha visto un'astensione dal lavoro diffusa e importante in tutto il settore privato", dichiara Daniele Giordano, segretario Cgil di Venezia. "I temi portati in piazza sono molti - prosegue - come molte sono le domande a cui sistematicamente il Governo nega risposta. A partire da una legge finanziaria che dà risposte inadeguate e offensive ad un mondo del lavoro che da anni vede i salari fermi, mentre il costo della vita sale. Così anche le pensioni, che aspettano da anni una rivalutazione che non è mai completa e sempre penalizzata, rivalutazione che è l'unico strumento per affrontare l'inflazione. Molte persone oggi erano in piazza perché anche pagando le tasse vedono una costante riduzione dei servizi pubblici e una sanità che procede verso la privatizzazione, con liste d'attesa spesso impossibili da fronteggiare per avere accesso alle cure. Abbiamo voluto mandare - conclude Giordano - anche un messaggio forte contro la violenza di genere, rinnovando l'impegno del Sindacato a combattere violenze, discriminazioni e divario salariale".