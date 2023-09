Sciopero handling, aeroporti in tilt venerdì, 24 ore di stop. Venerdì 29 settembre i lavoratori dell'handling scioperano per 24 ore per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da 6 anni. I sindacati non hanno raggiunto un'intesa soddisfacente con l'associazione datoriale. Prevista una giornata da bollino nero per il trasporto aereo.