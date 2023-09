Sciopero di 8 ore a Stellantis Melfi il 18 settembre

Al termine dell'incontro con la direzione dello stabilimento Stellantis di Melfi, Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno dichiarato otto ore di sciopero su tutti i turni di lavoro della giornata di lunedì 18 settembre per tutte le aziende dell'automotive della provincia di Potenza, dichiarandosi "totalmente insoddisfatti" della discussione sul quinto modello da realizzare nella fabbrica lucana: l'azienda ha confermato i nuovi quattro modelli, ma sul nome dei modelli e sul quinto modello non può fornire ulteriori aggiornamenti in attesa della definizione dell'accordo nazionale tra il governo italiano e Stellantis. Sempre il 18 settembre, dalle ore 10, i sindacati dei metalmeccanici hanno indetto un presidio dei lavoratori presso l'ingresso B dello stabilimento Stellantis di Melfi. Alla riunione non hanno preso parte i rappresentanti della Fiom, che non hanno sottoscritto l'accordo dello scorso 12 luglio.