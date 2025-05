Sciopero dei ferrovieri: Landini chiede rinnovo del contratto e aumento salariale

Il segretario generale dela Cgil, Maurizio Landini esprime "pieno sostegno allo sciopero dei ferrovieri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023". Lo si legge in una nota.

"Quella dei ferrovieri, insieme a molte altre, sia nel settore pubblico che in quello privato, é un'altra importante categoria - sottolinea il leader della Cgil - senza contratto e ancora senza un rinnovo che permetta di aumentare il valore reale dei salari anche in rapporto all'inflazione. Tutto questo è inaccettabile".

"Per questo è necessario dare ora - prosegue - una decisiva accelerata alla trattativa, riconoscendo agli oltre 90 mila ferrovieri e lavoratori degli appalti, oggi in sciopero, un adeguato aumento salariale, in grado di aumentare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e ottenere, dal punto di vista normativo, un'adeguata conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro".