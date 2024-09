Scholz, acquisizioni ostili non sono buone per le banche

"Attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili non sono una buona cosa per le banche". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz rispondendo a New York a una domanda sull'aumento da parte di Unicredit delle azioni di Commerzbank. "Il governo si è posizionato in modo netto e dice chiaramente: noi riteniamo che non sia adeguato in Europa e in Germania procedere con metodi non amichevoli, senza alcuno spirito di cooperazione e senza concordare nulla, per partecipare ad un'impresa", ha concluso. E dal ministero delle Finanze tedesco aggiungono che "il governo tedesco sostiene la strategia di indipendenza di Commerzbank. Abbiamo preso atto delle azioni di UniCredit. Non siamo a favore di un'acquisizione. Lo abbiamo comunicato a UniCredit".