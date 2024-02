Schnabel, pazienza sui tassi, potremmo riacutizzare inflazione

Ridurre il costo del denaro potrebbe rinvigorire l'economia stagnante dell'Eurozona ma anche "riacutizzare" l'inflazione. E' l'avvertimento lanciato da Isabel Schnabel, tra i 'falchi' più aggressivi del consiglio esecutivo della Bce. Il forte calo dell'inflazione nell'eurozona riflette le "rapide vittorie della deflazione" con l'attenuarsi degli shock dall'offerta, ha spiegato al Financial Times. Ma nella battaglia per riportare l'inflazione al 2%, "l'ultimo miglio resta una preoccupazione". "Dobbiamo essere pazienti e cauti perché sappiamo, anche per esperienza storica, che l'inflazione può divampare di nuovo", ha aggiunto.