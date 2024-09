E' ancora in calo il prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti americano, che ieri ha chiuso in ribasso di ben il 2,9%, arretra questa mattina dello 0,27% portandosi a 67,49 dollari al barile. Il Brent perde invece lo 0,31% a 71,38 dollari. A pesare sulle quotazioni è la convinzione che Libia e Arabia Saudita stiano producendo in questa fase più di quanto il mercato possa assorbire.