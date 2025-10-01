Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Scaduto mandato Commissario, Porto di Trieste senza vertice

Primo giorno senza vertice per l'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: ieri è scaduto il mandato di Donato Liguori, nominato Commissario straordinario del Porto di Trieste a fine luglio e il suo posto è rimasto vacante. Dal Ministero dei Trasporti non è giunta né una eventuale proroga dello stesso Liguori né la nomina di altri nella carica di Commissario straordinario.

Intanto, sembra consolidarsi la candidatura di Marco Consalvo alla presidenza dell' Autorità. Non sarebbe però ancora giunta al Governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, da parte del Ministero dei Trasporti, la lettera d'intesa con il nome designato, Consalvo nella fattispecie. L'iter prevede che il Governatore risponda e, in caso affermativo, cominci l'esame da parte delle Commissioni competenti sia di Camera che del Senato. Se al termine di questo percorso sarà confermato Consalvo, occorrerà dunque trovare un suo sostituto nella carica di amministratore delegato del Trieste Airport.

