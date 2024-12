Sberna (Beko), 'il piano non cambia, in linea con golden power'

Il piano di Beko Europe per l'Italia, "nelle sue componenti e risultati economico finanziari, non può cambiare" ed è "in linea con il golden power": lo ha detto Maurizio David Sberna, responsabile relazioni esterne dell'azienda, intervenendo al tavolo al Mimit. Sberna ha ricordato che la multinazionale turca, prima che in Italia, ha agito "in Polonia e Regno Unito per evitare ulteriori sovrapposizioni". "Siamo disponibili a discutere con governo, istituzioni locali e soprattutto con le organizzazioni sindacali per fare ulteriori valutazioni industriali al fine di identificare le modalità con cui affrontare la situazione", ha detto.