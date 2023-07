Sbarra, 'nessun margine di revoca dello sciopero dei treni'

"Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso verranno assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come i servizi ferroviari regionali su alcune fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21". È quanto ha sottolineato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra dopo l'incontro oggi dei sindacati con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.