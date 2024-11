Sbarra, 'grande apprezzamento per azionariato dipendenti A2a'

La Cisl esprime "grande apprezzamento per il protocollo d'intesa concertato tra A2a e le federazioni sindacali di categoria", che introduce un "progetto innovativo di azionariato diffuso tra dipendenti". Lo afferma sui social il segretario generale Luigi Sbarra sottolineando che si tratta di una "conquista che rafforza il ruolo dei lavoratori nelle dinamiche d'impresa, consentendo loro di beneficiare dei risultati raggiunti da questo gruppo". "Sono accordi come questi - prosegue il sindacalista - che danno alle relazioni industriali visione moderna, dinamica, partecipativa, capace di legare crescita, responsabilizzazione del lavoro, benessere diffuso, consolidando sviluppo e democrazia economica nel paese". Secondo Sbarra il protocollo, che prevede anche un percorso di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, "definisce un modello che auspichiamo possa diffondersi anche in altre aziende e settori, evolvendosi ulteriormente". Il segretario generale sottolinea infine il "contributo essenziale alla costruzione di questa intesa" apportato dalle associazioni di categoria Flaei, Femca e Fit.