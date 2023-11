Sbarra a Meloni, 'la responsabilità va ricambiata'

"In questi mesi la Cisl si è adoperata con grande senso di responsabilità per assicurare relazioni sindacali costruttive, propositive. E abbiamo offerto serietà e affidabilità al governo, ma la serietà va ricambiata con altrettanta responsabilità". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dalla piazza a Roma, si rivolge alla premier Giorgia Meloni e chiede, in vista dell'incontro di martedì a Palazzo Chigi, di migliorare la manovra cambiando "misure che consideriamo assolutamente sbagliate" sulle pensioni e di "avviare un confronto e dialogo sull'Agenda 2024 e di negoziare un nuovo e moderno patto sociale".