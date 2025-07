Savona,proroga ops Unicredit-Bpm? studiamo se abbiamo poteri

Su una possibile proroga dell'Ops di Unicredit su Bpm "stiamo studiando se abbiamo poteri di fronte ad una situazione che non è ancora chiarita, se abbiamo ancora poteri di poter concedere altro, la prima risposta che abbiamo è che non è così, ma se dall'analisi giuridica emerge che questi poteri li abbiamo, allora eserciteremo questi poteri". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sistema bancario, finanziario e assicurativo, al Senato.