Savona (Consob), oggi cybersecurity più importante che mai

"Se la cybersecurity prima era importante, ora lo è molto di più". Così il presidente della Consob, Paolo Savona, ha introdotto il seminario "La convergenza tra Fintech e Cybersecurity: regolamentazione, sicurezza e innovazione", con il direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi, e l'esperto del settore Roberto Di Pietro (Kuast-Cesme, Jeddah, Saudi Arabia), che ha sottolineato nella sua presentazione la necessità di un approccio "multidisciplinare, solido e scientifico" al tema, che tenga insieme finanza, economia, tecnologia. Secondo il direttore generale di Acn Frattasi, ci troviamo in "un momento di particolare rilievo per la sicurezza informatica del Paese e la sicurezza dei dati finanziari. E la cronaca ce lo ricorda". L'Acn ha preso consapevolezza della "crescita della minaccia digitale e di contrapporsi attraverso tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, e il rischio dell'infiltrazione hacker nei nostri sistemi è stato affrontato anche con riguardo al sistema bancario e finanziario". Riguardo a questo, Frattasi ricorda come l'Acn ha incluso all'interno dell'Hyper Soc - struttura di supercalcolo che monitora la minaccia informatica con strumenti di IA e machine learning, che sarà attiva dai primi mesi del 2025 - anche soggetti e realtà primarie del mondo bancario e finanziario.