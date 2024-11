Santanchè, il team Italia pronto per Forum e G7 Turismo

Dal Giubileo a Milano-Cortina, dall'intelligenza artificiale all'accessibilità, dalla sostenibilità al capitale umano. Sono tanti e diversi i temi delle due settimane più importanti dell'anno per il turismo italiano che a Firenze vedranno succedersi prima il Forum internazionale del Turismo (8-9 novembre) e poi il G7 Turismo (13-15 novembre), il primo della storia. A raccontarli in un'intervista all'ANSA la "padrona di casa" ovvero la ministra del Turismo, Daniela Santanchè: "Siamo pronti! Ci aspettano giornate intensissime di lavori costellate da ospiti importanti delle istituzioni in uno scenario di eccellenza come quello di Firenze: oltre ai numerosi ministri stranieri ospiti per il G7, al Forum ci saranno anche l'intervento video della premier, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Toscana, Eugenio Giani". E al G7, oltre al lavori ufficiali, ci saranno anche tanti momenti dedicati ad alcune delle meraviglie dell'Italia, oltre allo scenografia di Firenze e alle sedi stesse dove si tengono le riunione dei ministri, come nella Galleria degli Uffizi, nel museo Ferragamo, nel borgo di Monteriggioni. "Ci saranno tra gli altri Andrea Bocelli, Arrigo Cipriani, Leonardo Ferragamo, Alberta Ferretti. E avremo per i nostri ospiti stranieri anche il concerto de Il Volo la sera del 14 novembre a Palazzo Gondi" dice la ministra. "Il Forum è un momento importante di ascolto in vista la settimana dopo del G7 - spiega - e quest'anno ci concentriamo sulle nostre 20 Regioni con tutti gli assessori regionali al turismo, con tutte le associazioni categoria. Insoma tutta la 'squadra italia' del turismo per capire quali sono le loro priorità e le loro istanze in modo da averne contezza per l'interministeriale del G7". Dopo la relazione della ministra partirà una serie di focus tematici tra cui due dedicati ai due "enormi" eventi previsti per il 2025 (il panel "Open to Giubileo" in cui interveranno tra gli altri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e monsignor Rino Fisichella, responsabile del Giubileo 2025) e il 2026 (il panel "Open to Montagna" in vista dei Giochi Olimpici invernali). "Ci saranno 10 diversi focus in cui saranno protagoniste tutte le regioni e, oltre a Giubileo e Milano Cortina anche Open to Innovazione, Open to Nuove competenze, Open to Sostenibilità, Open to Qualità, Open to Crescita, Open to Accessibilità, Open to benessere, Open to Blu. Parleremo anche di intelligenza artificiale che non deve essere una minaccia ma un'opportunità, uno strumento al servizio dell'uomo". Ma come sta andando il turismo? "Anche i dati sul ponte del 1 novembre - spiega - sono ottimi e in tendenza migliorativi, certo grazie al tempo ma soprattutto per la voglia di visitare il nostro meraviglioso Paese sia da parte degli stranieri che dei connazionali". Quali sono le misure di cui si è occupata finora e di cui è più orgogliosa? "Sono molti e direi la contribuzione su notturni e festivi per lasciare più denari in mano a questi lavoratori molto impegnati, anche e soprattutto quando gli riposano o stanno in vacanza. Poi anche l'aiuto dato alla montagna che non è mai stato considerato un asset prioritario per il turismo e invece lo è (e non solo d'inverno). Il lavoro sul Pnrr e le migliorie per le strutture ricettive, l'accessibilità che è un altro tema fondamentale e che mi sta a cuore, i fondi che abbiamo dato quando le regioni hanno avuto problemi con alluvioni e siccità per i danni diretti o indiretti per strutture ricettive, i ristoranti e la filiera del turismo (in Emilia Romagna, Val d'Aosta, Piemonte, Sicilia)". E anche gli affitti brevi: "Siamo gli unici - rivendica - ad essere intervenuti tenendo saldi i due pilastri di proprietà privata e lotta al sommerso e concorrenza sleale". Sulla tassa di soggiorno "ci stiamo confrontando, sono d'accordo che ci voglia una revisione e che diventi una tassa di scopo (per mobilità, decoro etc) e proporzionale alle stelle dell'albergo". Ma una cosa su tutte rende orgogliosa Santanché: "Aver fatto una squadra Italia, io oggi sono a Londra alla grandissima fiera del turismo e siamo qui tutti assieme, come a ogni appuntamento nel mondo degli ultimi mesi, sotto il cappello Italia, il marchio del Made in Italy che ci fa grandi nel mondo". Infine risponde senza esitazione anche a chi l'accusa di essere "distratta" dalle sue vicende giudiziarie: "Io distratta? Venissero con me una settimana e vedessero la mole di lavoro che porto avanti come ministero del turismo... Sono assolutamente concentrata sul turismo e a fare bene il mio lavoro di ministro".