L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima oraSanlorenzo chiude i 6 mesi con ricavi a 454 milioni, utile +7%
4 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Sanlorenzo chiude i 6 mesi con ricavi a 454 milioni, utile +7%

Il produttore di yacht di lusso Sanlorenzo ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9,4% a 454 milioni di euro, relativi alle vendite di nuove imbarcazioni. In rialzo dell'8,5% a 80,5 milioni il margine operativo lordo e del 3,2% a 59,9 milioni l'utile operativo, mentre il risultato netto ha segnato un progresso del 7% a 46,6 milioni. Confermate le stime sull'intero esercizio, che poggiano su un portafoglio di nuovi ordini in crescita del 29,9% a 419,5 milioni e su ordini da completare in rialzo del 5,5% a 1,44 miliardi. Per fine anno il gruppo prevede di raggiungere ricavi compresi tra 0,96 e 1,02 miliardi di euro sul nuovo, un margine operativo lordo compreso tra 178 e 194 milioni di euro e un risultato netto tra 103 e 110 milioni di euro.

Commentando i risultati, il presidente Massimo Perotti sottolinea la "resilienza, la forza del brand e la desiderabilità 'timeless' (senza tempo, ndr) dei nostri yacht". "L'innovazione - sottolinea - è l'essenza della nostra maison". "In occasione del Cannes Yachting Festival - prosegue - debutteranno 3 nuovi modelli Sanlorenzo, oltre a nuove introduzioni da parte di Nautor Swan e Bluegame, mettendo in mostra i portafogli prodotti completi e ambiti nell'ambito di ciascun monobrand (marchio, ndr) nel proprio mercato di riferimento".

