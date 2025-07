San Carlo chiude il 2024 in crescita, utile a 23,5 milioni

Il gruppo alimentare San Carlo ha chiuso il 2024 con utile e redditività in crescita nonostante un mercato complesso. I ricavi sono stabili a 364,40 milioni di euro, il margine operativo lordo ha raggiunto i 65,47 milioni (+15,33%) e l'utile netto è salito a 23,51 milioni (+8,39%). Anche la posizione finanziaria netta ha evidenziato un miglioramento, attestandosi a 122,61 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 133,47 milioni di euro del 2023. L'assemblea di Unichips Finanziaria, la holding che controlla San Carlo Gruppo Alimentare, ha invece approvato il bilancio civilistico che registra un utile d'esercizio di 14,2 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente.

"Abbiamo chiuso un anno solido, in crescita sui principali indicatori economico-finanziari. - dichiara Susanna Vitaloni, presidente e ad di San Carlo Gruppo Alimentare - In un contesto economico ancora complesso, abbiamo lavorato per migliorare la nostra redditività, costruendo basi solide per le sfide che ci attendono nei prossimi anni".