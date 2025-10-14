Samsung, vola a 8,5 miliardi l'utile operativo trimestrale

Samsung Electronics ha stimato un utile operativo nel terzo trimestre al livello più alto in oltre tre anni, superando le aspettative dei mercati. Il più grande produttore mondiale di chip di memoria ha ipotizzato un risultato operativo di 12.100 miliardi di won (8,5 miliardi di dollari) per i tre mesi chiusi a settembre, in aumento del 31,8% sui 9.180 miliardi di won dell'anno precedente.
In base alle ipotesi pubblicate dalla compagnia sudcoreana, si tratta del più alto dato dal secondo trimestre del 2022, pari a 14.100 miliardi di won. Le vendite sono aumentate dell'8,7%, raggiungendo la cifra record di 86.000 miliardi di won, superando quello precedente di 79.000 miliardi di won del terzo trimestre del 2024. L'azienda pubblicherà il rapporto finale sugli utili nelle prossime settimane.