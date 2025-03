Sammontana Italia acquisisce La Rocca Creative Cakes e si espande in Nord America

Sammontana Italia si espande in Nord America e acquisisce la canadese La Rocca Creative Cakes. Il gruppo ha annunciato in una nota la firma di un accordo per l'acquisizione della società canadese fondata dalla famiglia Givens, con base a Toronto e che opera nel canale retail in-store bakery. L'azienda, operando dalla sua sede di Toronto, produce ogni settimana oltre 120.000 torte in media, rifornendo i principali retailers del Nord America. Nel 2024 La Rocca ha generato un fatturato di oltre 70 milioni di dollari canadesi. Il processo di acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di closing e sarà perfezionato nel corso del mese di marzo 2025. L'accordo, di cui non sono forniti i dettagli economici, rappresenta il primo tassello del percorso che punta all'espansione sui mercati esteri attraverso la crescita organica e le acquisizioni mirate nel settore del dessert, gelato e frozen pastry. L'ingresso di La Rocca nel portfolio del gruppo sarà complementare e sinergico, in termini di canali di vendita e proposta assortimentale, al brand Bindi già presente nel mercato nordamericano principalmente nel canale food service.

"A inizio anno ci siamo posti degli obiettivi di crescita e internazionalizzazione molto sfidanti e l'acquisizione di La Rocca Creative Cakes concorrerà a sostenere le nostre ambizioni", ha dichiarato Alessandro Angelon, amministratore delegato di Sammontana Italia. "Inoltre, il brand presenta importanti affinità anche dal punto di vista valoriale e del fare impresa, elementi per il nostro gruppo imprescindibili nel valutare la scelta di nuovi partner", ha aggiunto Angelon.