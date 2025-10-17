Salvini,banche guadagneranno 45 miliardi, non è esproprio

Oggi "abbiamo un Cdm su legge di bilancio" con l'obiettivo di "aumentare, non per tutti, pensioni e stipendi, di cancellare le cartelle esattoriali fino al 2023, assumere medici e infermieri". In questo contesto "chi ha di più deve dare di più. Le banche quest'anno chiuderanno con profitti per oltre 50 miliardi di euro, se ne guadagneranno 'solo' 45...penso che sia una cosa utile anche per gli anni a venire. In un momento di difficoltà di più chi ha di più deve dare di più", "non è un esproprio proletario". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Sky tg24.